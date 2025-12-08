दार्जिलिंग के मशहूर चौरस्‍ता में रविवार की शाम एक अनोखा और यादगार नजारा देखने को मिला, जब 500 से ज्यादा गिटारिस्ट्स ने एक साथ मंच सजाकर मशहूर गीत Bir Bir Gorkhali को बजाया. यह प्रदर्शन न सिर्फ दर्शकों के लिए बेहद खास रहा, बल्कि इसे दार्जिलिंग में जल्द शुरू होने वाले Melo-Tea Fest का प्री-इवेंट भी माना जा रहा है. इसके साथ ही यह आयोजन दार्जिलिंग के लोकप्रिय मैन्ट्रा बैंड के लिए एक तरह की श्रद्धांजलि भी रहा, क्योंकि बैंड ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए हैं.

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में जुटे गिटारिस्ट्स ने एक साथ मैन्ट्रा बैंड के लोकप्रिय गीत Bir Bir Gorkhali और Sadhai Sadhai को एक सुर में बजाया. चौरस्‍ता पर मौजूद लोग इस दृश्य को देख कर लगातार वीडियो बनाते रहे और कई लोग खुद भी गीतों में शामिल होकर गाते नजर आए.

500 से ज्यादा गिटारिस्ट्स ने बजाया गिटार

दार्जिलिंग के मैन्ट्रा बैंड के लीड गिटारिस्ट प्रज्ञा लामा ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा. उन्होंने कहा कि 25 साल पूरे करने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों से इतना प्यार और सम्मान मिलना किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात है.

हालांकि आयोजकों ने शुरुआत में हजारों गिटारिस्ट्स को जुटाने का लक्ष्य रखा था, पर करीब 500–600 लोग ही पहुंच पाए. लेकिन मौजूद लोगों का उत्साह किसी बड़ी भीड़ से कम नहीं था. उनके जोश और तालमेल ने पूरे कार्यक्रम को जीवंत बना दिया.

भाग लेने वालों में से एक वांगचुक शेर्पा, जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आए थे, उन्होंने कहा कि वे सिर्फ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहां पहुंचे. साथ ही उन्होंने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर गिटार एक साथ बजते देखना उनके लिए पहला अनुभव था, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे.

दार्जिलिंग की चाय संस्कृति को बढ़ावा देना

चौरस्‍ता पर मौजूद देश-विदेश के पर्यटक इस शाम को हमेशा याद रखने वाली शाम बताते रहे. कई पर्यटकों ने कहा कि दार्जिलिंग हमेशा अपनी संस्कृति, संगीत और ऊर्जा से उनका दिल जीत लेता है. आज के कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि शहर हर बार कुछ नया लेकर आता है.

एसपी प्रवीण प्रकाश ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि दार्जिलिंग मेला-टी फेस्ट का आयोजन 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक किया जाएगा. यह बड़ा आयोजन दार्जिलिंग पुलिस, GTA और कई स्थानीय संगठनों द्वारा मिलकर किया जा रहा है. फेस्ट का उद्देश्य दार्जिलिंग की चाय संस्कृति, संगीत परंपरा, एडवेंचर कल्चर, स्थानीय उद्यमिता और पर्यटन को बढ़ावा देना है. साथ ही इस आयोजन से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

28 लाख इनाम वाली D-Rock प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र

फेस्ट में कई बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें सबसे अधिक चर्चा में है ओपन रॉक म्यूजिक प्रतियोगिता D-Rock, जिसका कुल इनाम राशि ₹28 लाख है. देशभर के बैंड इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे. इसके अलावा, मशहूर कलाकार पूर्णा राय, मैन्ट्रा बैंड और चक्रा भी अपने लाइव प्रदर्शन देंगे.

दार्जिलिंग हिल मैराथन भी खास आकर्षण

फेस्ट की एक और खास आकर्षण होगी दार्जिलिंग हिल मैराथन, जो 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. इसमें हर साल देशभर से करीब 4 हजार धावक हिस्सा लेते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है.

स्थानीय उद्यमियों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे

चौरस्‍ता में युवा उद्यमियों के लिए भी विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां वे अपने स्थानीय उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, वेलनेस आइटम और अन्य चीजें लोगों के सामने रख सकेंगे. इसका उद्देश्य स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देना और युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है.

दार्जिलिंग में पहले भी हो चुके हैं ऐसे कार्यक्रम

यह पहली बार नहीं है जब दार्जिलिंग के चौरस्‍ता में इतने बड़े पैमाने पर गिटार एक साथ बजे हों. 2013 में चाय और पर्यटन उत्सव के दौरान यहां करीब 700 गिटारिस्ट्स ने मिलकर जॉन लेनन का मशहूर गीत Imagine बजाया था. साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान यहां गिटारिस्ट्स ने बॉब मार्ले के One Love और नॉर्डन तेंजिंग भूटिया के Musu Musu Hasi Deu को भी बजाया था.

चौरस्‍ता का यह इतिहास बताता है कि दार्जिलिंग सिर्फ खूबसूरत दृश्य ही नहीं, बल्कि बेहतरीन संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी केंद्र है. आज का कार्यक्रम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ दिखा, जिसमें युवाओं की ऊर्जा, संगीत की लय और पर्यटकों का उत्साह सब एक साथ नजर आए.

रिपोर्टर- कायस अंसारी