‘500 करोड़ की अटैची’ वाले दावे से बवाल, सांसद रंधावा बोले- सिद्धू दंपत्ति पर तुरंत एक्शन ले कांग्रेस

नवजोत कौर सिद्धू के '500 करोड़ की अटैची' वाले बयान ने पंजाब कांग्रेस में भूचाल ला दिया है. सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू दंपति पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके निष्कासन की मांग की है. रंधावा ने कहा कि सिद्धू दंपति ने अपना मिशन पूरा कर लिया है.

सुखजिंदर रंधावा बोले- सिद्धुओं ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया
पंजाब कांग्रेस में सिद्दू दंपत्ति को लेकर तकरार लगातार बढ़ती जा रही है. गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुलकर मांग की है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

आजतक से बातचीत में रंधावा ने आरोप लगाया कि “सिद्धू दंपत्ति ने कांग्रेस में आकर वही मिशन पूरा किया जिसके लिए वे आए थे. पार्टी कभी समझ नहीं सकी कि वे असल में कर क्या रहे थे.” उन्होंने कहा कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाना लगभग मुख्यमंत्री पद के बराबर था, लेकिन “वे किसे पैसे देना चाहते थे, यह कभी साफ नहीं हुआ.”

रंधावा ने दावा किया कि सिद्धू के बयानों ने पार्टी से ज्यादा विपक्ष को फायदा पहुंचाया. साथ ही आरोप लगाया कि वे पंजाब के संकट के वक्त, बाढ़, FIR कार्रवाइयों और उपचुनावों में नदारद रहे. उन्होंने कहा, “कांग्रेस को उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, इससे पहले कि वे खुद अपनी पुरानी पार्टी में लौट जाएं.”

यह भी पढ़ें: नवजोत कौर का बयान सिद्धू की एंट्री तो रोकेगा ही, कांग्रेस की सत्ता वापसी में मुश्किलें बढ़ा न दे?

नवजोत कौर का गंभीर आरोप

इससे पहले नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा था कि कि “पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये वाली अटैची देनी पड़ती है.” उन्होंने गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद यह बयान दिया और कहा कि नवजोत सिद्धू तभी सक्रिय राजनीति में लौटेंगे जब उन्हें कांग्रेस का सीएम फेस बनाया जाएगा.

उनके इस आरोप ने पंजाब की राजनीति में तूफान ला दिया है. भाजपा नेता और पंजाब BJP प्रमुख सुनील जाखड़ ने दावा किया कि उन्हें भी इसी तरह की बात सुनने को मिली थी कि सीएम की कुर्सी मेरिट से नहीं, 350 करोड़ देकर मिलती है.

जाखड़ ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी में सीएम चुनने के “5-6 अजीबोगरीब मानदंड” हैं. वहीं AAP ने इसे “कांग्रेस की अंदरूनी गंदगी” बताते हुए कहा कि पंजाब की जनता को कांग्रेस से स्पष्ट जवाब चाहिए.

इस विवाद ने पंजाब कांग्रेस को एक बार फिर असहज स्थिति में ला दिया है, जहां चुनावी साल से पहले नेतृत्व और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं.

