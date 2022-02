Sand Mining Case: भतीजे की गिरफ्तारी पर CM चन्नी का बयान आया, मजीठिया ने कसा तंज

पंजाब में सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी के बाद राजनीति शुरू हो गई है. अकाली दल ने इसे सीधे तौर पर सीएम चन्नी से जोड़ा है. वहीं कांग्रेस इसे पंजाब चुनाव 2022 से जोड़ते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार की साजिश बता रही है. भतीजे की गिरफ्तारी पर सीएम चन्नी की प्रतिक्रिया भी आई है.

भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर जब चन्नी से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे हमको इससे कोई ऐतराज नहीं है.

वहीं शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि ये कहानी 3 लोगों की है, मनी, हनी और चन्नी. पहले मनी पकड़ा गया उसके बाद हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो चन्नी का भतीजा है और जो पैसे मिले वो सब चन्नी के हैं.

बता दें कि चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है. Bhupinder Singh Honey को अवैध बालू खनन केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी उनसे करीब 8 घंटे हुई पूछताछ के बाद हुई है.

कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने इस मसले पर चार ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'पंजाब चुनाव से 15 दिन पहले मोदी सरकार की “राजनीतिक नौटंकी” फिर शुरू! BJP का “Election Deptt”-ED मैदान में उतरा. क्रॉनोलॉजी समझें.'

"We have no objections with the law doing its work...," says Punjab CM Charanjit Singh Channi on the arrest of his nephew Bhupinder S Honey by ED in an illegal sand mining case pic.twitter.com/a0CUGOvHbn