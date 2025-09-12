scorecardresearch
 

सीमापार हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, फाजिल्का में दो गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

पंजाब पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान से जुड़े एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. फ़ाज़िल्का पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 पिस्तौल, 1,847 कारतूस और 42 मैगज़ीन बरामद किए. पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के तार सीमा पार बैठे हैंडलरों से जुड़े हैं. पंजाब पुलिस अब पूरे नेटवर्क को उखाड़ने में जुट गई है.

पाकिस्तान से जुड़े हैं तस्करी रैकेट के तार (Photo: X/@DGPPunjabPolice)
पाकिस्तान से जुड़े हैं तस्करी रैकेट के तार (Photo: X/@DGPPunjabPolice)

पंजाब में लगातार बढ़ रहे अवैध हथियारों के खतरे के बीच फ़ाज़िल्का पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े एक हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. पंजाब पुलिस के मुताबिक, यह नेटवर्क सीमापार बैठे हैंडलरों के इशारे पर राज्य में हथियार पहुंचाने का काम कर रहा था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी कि विशेष इनपुट के आधार पर पुलिस ने फ़ाज़िल्का में कार्रवाई कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 18 पिस्तौल, 1,847 कारतूस और 42 मैगज़ीन बरामद किए गए हैं.

पाकिस्तान से जुड़े हैं तस्करी के तार

डीजीपी ने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल राज्य में अपराध और आतंक फैलाने के लिए किया जा सकता था. पुलिस अब इस नेटवर्क के 'फॉरवर्ड' और 'बैकवर्ड' लिंक तलाश रही है ताकि गिरोह के सभी सदस्यों और उनके विदेशी हैंडलरों को बेनकाब किया जा सके.

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस किसी भी कीमत पर सीमापार अपराध, हथियार तस्करी और संगठित अपराध को राज्य की शांति बिगाड़ने नहीं देगी. सीमा क्षेत्रों के लोग लंबे समय से हथियारों की तस्करी और अपराधियों की बढ़ती हरकतों को लेकर चिंतित थे.

इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के बाद पंजाब में सुरक्षा और मजबूत होगी. पुलिस ने अपील की है कि लोग संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

 

---- समाप्त ----
