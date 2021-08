पंजाब सरकार ने मानी किसानों की मांग, गन्ने का मूल्य अब 360 रु. प्रति क्विंटल हुई

पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों की मांग मान ली है. इसके साथ ही पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाकर 360 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. पंजाब के किसान गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे. इस तरह सरकार द्वारा नए रेट की घोषणा करने के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. उसके कैप्शन में लिखा है- मैं किसानों की भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं. आगे भी अपने सक्षमता के हिसाब से यथासंभव उनकी मदद करता रहूंगा.

I am committed to safeguarding the rights of our farmers and will continue to do everything in my capacity to support them in every possible way. pic.twitter.com/jr8UwLfsCF