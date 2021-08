पंजाब: गन्ना किसानों का आंदोलन, रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम, कई ट्रेनें रद्द

Indian Railways Trains Cancelled: पंजाब में गन्ना किसानों का आंदोलन जारी है. राज्य सरकार से गन्ने के समर्थन मूल्य (MSP) की मांग को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. रेलवे ट्रैक पर डटे किसान राज्य सरकार से गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं. आंदोलनकारी किसानों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है.

किसानों के अनिश्चितकालीन धरने-प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक पर जाम लगा है. प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि अगर सरकार की ओर से आज शाम तक बातचीत का प्रस्ताव नहीं मिलेगा तो पंजाब बंद बुलाएंगे.

Punjab | 19 trains cancelled due to farmers' agitation in the Firozpur railway division