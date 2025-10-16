scorecardresearch
 

पंजाब: CBI ने रूपनगर के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को किया गिरफ्तार, तीन ठिकानों पर छापेमारी

सीबीआई ने पंजाब पुलिस के रूपनगर (रोपड़) रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है. मोहाली स्थित कार्यालय से गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके तीन ठिकानों पर छापेमारी की.

हरचरण सिंह भुल्लर (Photo: ITG)
सीबीआई ने पंजाब पुलिस के DIG, रूपनगर रेंज हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया है. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की यह कार्रवाई फतेहगढ़ (मंडी-गोबिंदगढ़ क्षेत्र) के एक स्क्रैप डीलर की शिकायत के बाद शुरू की गई जांच का हिस्सा है.

सीबीआई ने भुल्लर को मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया. इस मामले में एक बिचौलिए को भी हिरासत में लिया गया है. एजेंसी ने भुल्लर से जुड़े तीन ठिकानों- कार्यालय, आवास और एक अन्य जगह पर छापेमारी की.

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद भुल्लर को पूछताछ के लिए पंचकूला ले जाया गया, जहां उनसे कई घंटे सवाल-जवाब किए गए. बाद में उन्हें वापस चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय लाया गया.

इस बीच, पंजाब पुलिस के IG (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने चंडीगढ़ के सेक्टर-30 स्थित सीबीआई कार्यालय का दौरा किया. सीबीआई की रेडिंग टीम में पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी शामिल नहीं था, ताकि जांच पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल चल रही जांच पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है.

कौन हैं भुल्लर?

DIG भुल्लर ने 27 नवंबर 2024 को रूपनगर रेंज के DIG के रूप में कार्यभार संभाला था. इससे पहले वे पटियाला रेंज में DIG रहे. बता दें कि भुल्लर ने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ (Yudh Nasheyan Virudh) एंटी-ड्रग अभियान में अहम भूमिका निभाई थी.

गौरतलब है कि हरचरण सिंह भुल्लर पूर्व पंजाब DGP मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं. उन्होंने उस SIT की भी अगुवाई की थी, जिसने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से ड्रग स्मगलिंग आरोपों के मामले में पूछताछ की थी.

