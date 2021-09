पंजाब में बाइक ब्लास्ट: चलती बाइक का पेट्रोल टैंक फटा, धमाके में सवार के परखच्चे उड़े

पंजाब के जलालाबाद में बुधवार रात एक भयानक हादसा हुआ है, जिसमें बाइक और उसपर सवार शख्स दोनों के चिथड़े उड़ गए. बाद में शख्स की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि यह धमाका बाइक की टंकी में हुआ था, लेकिन इसकी वजह अभी साफ नहीं है.

बाइक का पेट्रोल टैंक फटने का यह मामला जलालाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के नजदीक का है. धमाका बहुत तेज था. जिस शख्स की जान गई वह फिरोजपुर का था. पुलिस को जानकारी मिली है कि उसकी उम्र 22 साल थी और वह किसी रिश्तेदार के घर से वापस आ रहा था. मौके पर पहुंची पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि यह बम धमाका था या मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी में ही आग लगी थी.

Punjab: A biker was seriously injured after a blast in his bike's fuel tank in Jalalabad last evening



"Prima facie, it does look like a bomb blast. It seems the fuel tank of the bike caught fire. Forensic experts will ascertain the exact cause of the explosion,"a policeman said pic.twitter.com/Y6sy30jvhX