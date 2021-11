सिद्धू राजनीतिक फायदे के लिए फैला रहे झूठ, पंजाब के एडवोकेट जनरल का आरोप

पंजाब के एजी एपीएस देओल (AG APS Deol) ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है. देओल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं.

दरअसल, नवजोत सिंह सिद्धू ने 2015 के पुलिस फायरिंग और बेअदबी मामले में केस की पैरवी करने पर देओल के इस्तीफे की मांग की थी. AG देओल ने ड्रग्स और बेअदबी मामलों में बार-बार बोलने पर सिद्धू की आलोचना की और कहा है कि मामले में न्याय सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के गंभीर प्रयासों को उन्होंने पटरी से उतारने की कोशिश की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सिद्धू अपने राजनीतिक सहयोगियों के बीच राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं.

Punjab advocate general (AG) APS Deol, who resigned from his post on Nov 1, in a statement said, "Navjot Singh Sidhu is obstructing the functioning of the government and the office of AG."