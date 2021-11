चंडीगढ़: पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर अकालियों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर धरना दिया. उन्होंने पंजाब में पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने की मांग की.

इस दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया.

सुखबीर ने कहा कि पंजाब सरकार को तुरंत 10 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल के दाम कम करके राहत देनी चाहिए. क्योंकि अगर सरकार का खजाना भरा है, तो इसके लिए फैसला आज ही लिया जाना चाहिए.

Shiromani Akali Dal (SAD) chief Sukhbir Singh Badal along with party leaders & workers staged a protest outside Punjab CM Charanjit Singh Channi's residence in Chandigarh demanding "compensation to farmers for reducing the high prices of petrol-diesel"



(Photo courtesy: SAD) pic.twitter.com/TIWBf104FP