scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब: जमीन विवाद में NRI ने भतीजे के सिर में मारी गोली, अमेरिका वापस भागने से पहले ही...

कैलिफोर्निया से लौटे 70 वर्षीय NRI बहादुर सिंह ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी. 30 एकड़ जमीन को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर नजदीक से फायर किया, जिससे नवदीप के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement
X
चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी ने भागने से पहले गाड़ी से नवदीप के शव को कुचलने की कोशिश भी की (Photo- ITG)
चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी ने भागने से पहले गाड़ी से नवदीप के शव को कुचलने की कोशिश भी की (Photo- ITG)

पंजाब के मोगा जिले में शनिवार सुबह जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां कैलिफोर्निया से लौटे 70 वर्षीय NRI बहादुर सिंह ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को फरार होने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार बहादुर सिंह लंबे समय से अपने भतीजे नवदीप सिंह के साथ मांसीके गांव (निहाल सिंह वाला) में लगभग 30 एकड़ कृषि भूमि के विवाद में उलझा हुआ था. यह विवाद उनके भाई बलविंदर सिंह की दो साल पहले हुई मौत के बाद और बढ़ गया था.

शनिवार सुबह करीब 8 बजे नवदीप और उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर विवादित खेत में पहुंचे, जहां बहादुर सिंह और उसकी पत्नी जोगिंदर कौर पहले से मौजूद थे और खेत जोत रहे थे. मौके पर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया. पुलिस के मुताबिक, बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर नजदीक से फायर किया, जिससे नवदीप के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की उम्र 30 साल थी.

सम्बंधित ख़बरें

Congress leader Navjot Kaur Sidhu alleges Rs 500 crore is needed to become Punjab CM, sparking political controversy.
'पंजाब का CM बनने के लिए 500 करोड़...', नवजोत कौर सिद्धू के बयान से सियासी पारा हाई 
The Punjab Police seized 105 kg heroine.
पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, सााढ़े 6 किलो हेरोइन और हथियार बरामद 
Navjot singh sidhu kapil sharma
'पंजाब में CM चेहरा बनाओ तो सिद्धू राजनीति में लौटेंगे', कांग्रेस हाईकमान को पत्नी नवजोत कौर की दो टूक 
पंजाब आजतक: लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर क्यों मचा हंगामा?  
पंजाब के औद्योगिक क्लस्टर और मजबूत बुनियादी ढांचे ने ओसाका में निवेशकों को आकर्षित किया (Photo: ITG)
जापान दौरे में CM मान ने पेश किया पंजाब मॉडल, ओसाका की कई कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई 

आरोपी ने शव को कुचलने की कोशिश की

Advertisement

चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी ने भागने से पहले गाड़ी से नवदीप के शव को कुचलने की कोशिश भी की, लेकिन असफल रहा. इसके बाद वह घर भागा, पासपोर्ट और नकदी इकट्ठा की और विदेश भागने की तैयारी में था. इसी दौरान ग्रामीणों और पुलिस ने उसे दबोच लिया. हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है.

आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उधर, नवदीप की मौत से उसका परिवार बिखर गया है. वह अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों (सात साल की बेटी और पांच साल का बेटा) को छोड़ गया है.

पुलिस ने निहाल सिंह वाला थाने में आरोपी बहादुर सिंह और उसकी पत्नी जोगिंदर कौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement