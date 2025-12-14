scorecardresearch
 
लुधियाना के वेस्टएंड मॉल में लगी आग, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहे लोग जान बचाकर भागे

लुधियाना के वेस्टएंड मॉल में देर रात पहली मंजिल पर स्थित एक कपड़ों के शोरूम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद पूरे मॉल में धुआं फैल गया और सायरन बजते ही लोग बाहर की ओर भागने लगे. उस समय ज्यादातर दुकानें बंद थीं, लेकिन मल्टीप्लेक्स में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया. (Photo: Representational)
लुधियाना के वेस्टएंड मॉल में देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पहली मंजिल पर स्थित एक कपड़ों के शोरूम में आग लग गई. आग के बाद मॉल में धुआं फैल गया और सायरन बजते ही लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे. गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

कपड़ों के शोरूम में लगी आग

लुधियाना के वेस्टएंड मॉल में देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग मॉल की पहली मंजिल पर स्थित एक कपड़ों के शोरूम में लगी, जिसके बाद पूरे मॉल में धुआं फैल गया. सायरन की आवाज सुनते ही मॉल में मौजूद लोग घबराकर बाहर की ओर भागते नजर आए.

मल्टीप्लेक्स में मौजूद थे लोग

जानकारी के मुताबिक, आग लगने की घटना देर रात की है, उस वक्त मॉल की ज्यादातर दुकानें बंद थीं. हालांकि, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पहुंचे लोग मौजूद थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया. 

राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है.

