लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, जेल अधीक्षक पर ईंटों से हमला, कई अधिकारी घायल

लुधियाना सेंट्रल जेल में मंगलवार रात कैदियों के दो गुटों में हिंसक टकराव हो गया. हालात काबू में करने पहुंचे जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर कैदियों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है.

लुधियाना सेंट्रेल में जेल में दो गुटों में टकराव (Photo: Screengrab)
लुधियाना सेंट्रेल में जेल में दो गुटों में टकराव (Photo: Screengrab)

पंजाब के लुधियाना में मंगलवार रात सेंट्रल जेल में अचानक तनाव की स्थिति बन गई. लुधियना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए. घटना रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, जेल के भीतर दो गुटों के कैदियों के बीच पहले आपसी विवाद हुआ. देखते ही देखते यह विवाद हिंसा में बदल गया और जेल परिसर में अफरा तफरी मच गई. स्थिति को संभालने के लिए वरिष्ठ जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदियों को शांत कराने की कोशिश की.

लुधियना सेंट्रल जेल में कैदियों ने की मारपीट

इसी दौरान एक गुट के कैदियों ने मध्यस्थता के लिए पहुंचे अधिकारियों पर हमला कर दिया. हमले में जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू को गंभीर चोटें आईं. बताया गया कि कैदियों ने ईंटों से उनके सिर के पीछे वार किया, जिससे उन्हें गहरी चोट लगी. उन्हें तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हमले में अन्य जेल अधिकारी भी घायल हुए हैं, जो स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल जेल परिसर में पहुंच गया और हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई.

कैदियों ने जेल अधीक्षक को ईंटों से हमला किया

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जेल के भीतर शांति बहाल कर दी गई है. पूरे परिसर की निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी तरह की दोबारा गड़बड़ी को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

इस घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जेल के अंदर हुए इस टकराव में जिस तरह से अधिकारियों पर हमला किया गया, वह चिंता का विषय माना जा रहा है. प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

लुधियाना सेंट्रल जेल की इस घटना को लेकर शहर में चर्चा तेज है. प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जेल के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

---- समाप्त ----
रिपोर्टर- कमलजीत
