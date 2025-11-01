scorecardresearch
 

'महाराष्ट्र केसरी' पहलवान सिकंदर शेख हथियार तस्करी मामले में गिरफ्तार, पपला गुर्जर गैंग से कनेक्शन

महाराष्ट्र केसरी जीत चुके अंतरराष्ट्रीय पहलवान सिकंदर शेख को पंजाब पुलिस ने हथियार तस्करी केस में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार वह पपला गुर्जर गैंग से जुड़ा था और यूपी व एमपी से हथियार मंगाकर पंजाब में सप्लाई करने वाली चेन में बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था.

पुलिस को बरामदगी में करीब 2 लाख रुपये नकद, कई पिस्तौल, कारतूस और दो गाड़ियां मिली हैं. (File Photo: ITG)

कोल्हापुर के गंगावेश तालिम में कसरत करने वाले और महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीतने वाले अंतरराष्ट्रीय पहलवान सिकंदर शेख को पंजाब पुलिस ने हथियार तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है. सीआईए टीम ने पपला गुर्जर गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सिकंदर शेख भी शामिल है.

पुलिस ने आरोपियों से 1 लाख 99 हजार रुपये नकद, एक पिस्तौल (0.45 बोर), चार पिस्तौल (0.32 बोर), कारतूस, स्कॉर्पियो-एन और एक्सयूवी जैसी दो गाड़ियां जब्त की हैं. इस मामले में खरड़ (पंजाब) थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पपला गुर्जर गैंग से सीधे संबंध

एसएसपी हरमन हंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आरोपी हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय विक्रम उर्फ पपला गुर्जर गैंग से सीधे जुड़े हुए हैं. आरोपी उत्तर प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब और आसपास के इलाकों में सप्लाई कर रहे थे. ऐसी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. इसी दौरान पता चला कि तीन आरोपी अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, जबकि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सिकंदर शेख की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया गया है.

दानवीर पर हत्या और डकैती के मामले

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस घटना के मुख्य आरोपी दानवीर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हत्या, डकैती, एटीएम तोड़फोड़, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं. वह पपला गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है और यूपी व मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में सप्लाई करने का काम करता था.

एयरपोर्ट चौक से तीन गिरफ्तार

24 अक्टूबर को दानवीर और उसका साथी बंटी एक्सयूवी गाड़ी में दो हथियार लेकर मोहाली आए थे. ये हथियार सिकंदर शेख को देने वाले थे, जबकि सिकंदर ने उन्हें नयागांव के कृष्ण उर्फ हैप्पी को देने की प्लानिंग की थी. पुलिस ने एयरपोर्ट चौक से तीनों को गिरफ्तार किया. इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर 26 अक्टूबर को कृष्ण कुमार उर्फ हैप्पी को भी गिरफ्तार किया गया और उससे तीन और पिस्तौल बरामद हुईं.

महाराष्ट्र केसरी से हथियार तस्करी तक

सिकंदर शेख एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहलवान है. उसने आर्मी में खेल कोटे से भर्ती ली थी, लेकिन कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी. वह बीए ग्रेजुएट है, शादीशुदा है और पिछले पांच महीनों से मुल्लांपुर गरीबदास में किराए के मकान में रह रहा था. पुलिस के अनुसार वह हथियार सप्लाई चेन में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था.

कुश्ती जगत में हलचल

सिकंदर शेख कोल्हापुर के गंगावेश तालिम का प्रशिक्षित पहलवान है और दो साल पहले महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीत चुका है. उसकी गिरफ्तारी से कुश्ती जगत और पूरे महाराष्ट्र में हलचल मच गई है.

(इनपुट: विजयकुमार रामचंद्र बाबर)

---- समाप्त ----
