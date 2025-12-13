जालंधर में पूर्व विधायक और BJP नेता के भतीजे की हत्या, नशेड़ियों ने चाकू गोदा

पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता शीतल अंगुराल के भतीजे की हत्या कर दी गई. परिवार के अनुसार उसका एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था. इसके बाद उसने विकास के ऊपर तेज धार हथियार से हमला कर दिया. फिर आरोपी उसे गंभीर हालत में रास्ते पर ही फेंककर फरार हो गए. परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढ़ें

दरअसल, जालंधर के शिवाजी नगर में भाजपा नेता शीतल अंगूराल के भतीजे विकास (17) का किसी बात को लेकर शुक्रवार की रात को झगड़ा हुआ था. झगड़े के बाद आरोपी कालू ने उस पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया और एक के बाद एक कई वार किए. वहीं, भाजपा नेता अंगूराल ने बताया कि उन्हें शुक्रवार रात करीब 10 बजे के करीब फोन आया था कि विकास पर किसी ने हमला कर दिया. जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो विकास खून से लथपथ पड़ा था.

यह भी पढ़ें: गिर सोमनाथ जिले में खौफनाक वारदात, पैसों के झगड़े में छोटे भाई ने किया बड़े भाई का मर्डर, ये थी वजह

उसे तुरंत कपूरथला चौक स्थित जोशी अस्पताल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी मौत हो गई. विकास परिवार में सबसे बड़ा था. शीतल अंगूराल ने कहा कि मेरा जन्म भी बस्ती दानिश मंदा एरिया में हुआ है. इस कत्ल का कारण नशा है. इस एरिया में नशा खुलेआम बिकता है. मेरे भतीजे का कत्ल भी नशेड़ियों ने किया है. मैं परिषद चुनाव के कारण कैंट एरिया में था. मुझे बड़े भाई का फोन आया कि किसी ने विकास पर हमला कर दिया है. अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि विकास की डेथ हो गई है.

Advertisement

भाजपा नेता शीतल अंगूराल ने बताया कि युवक की पहचान कालू के रूप में हुई है. हमला करने वाले तीन लोग थे. दो अन्य कौन थे, इसकी पुलिस जांच कर रही है. अभी किसी भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है. भाजपा नेता ने बताया कि कालू नामक युवक नशे का धंधा करता है और पुलिस पर भी हमला कर चुका है.

एडीसीपी जयंत पूरी ने बताय कि हमें सूचना मिली थी की थाना पांच के अंतर्गत आते एरिया में हत्या हुई है. हमने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है. पुलिस अधिकारी ने कहा की हत्या क्यों हुई है इसका अभी कारण सामने नहीं आया है. मामले की जांच की जा रही है.

(इनपुट- देवेंद्र)

---- समाप्त ----