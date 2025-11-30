scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हत्या या आत्महत्या ? चंडीगढ़ रोज गार्डन में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप

चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन में दीक्षा ठाकुर नाम की महिला का कटा शव मिलने से सनसनी मच गई. ऑफिस से जल्दी निकलकर गार्डन पहुंची दीक्षा महिलाओं के शौचालय में मृत मिलीं. मौके से चाकू और एंटी-डिप्रेशन दवाइयां बरामद हुईं. पुलिस को अभी तक किसी हमले के सबूत नहीं मिले हैं. हत्या या आत्महत्या ? दोनों एंगल से जांच जारी है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा.

Advertisement
X
लेडीज टॉयलेट में मिली दीक्षा की लाश (Photo: Screengrab)
लेडीज टॉयलेट में मिली दीक्षा की लाश (Photo: Screengrab)

चंडीगढ़ के मशहूर रोज़ गार्डन में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक और रहस्यमय घटना सामने आई. यहां 30 साल की महिला दीक्षा ठाकुर का शव लेडीज टॉयलेट में मिला जहां उसका गला कटा हुआ था. घटना लगभग 3 बजकर 15 मिनट पर हुई, जब गार्डन में घूम रहे लोगों ने अचानक जोरदार चीख सुनी. पास ही मौजूद एक महिला ने शौचालय के भीतर जाकर देखा तो दीक्षा खून से सनी फर्श पर पड़ी थीं और उनके गर्दन पर गहरा घाव था.

उन्हें तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की, जिनमें बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन का फार्म भी शामिल था. दीक्षा मूल रूप से सहारनपुर (यूपी) की रहने वाली थीं. वो लगभग एक साल से अपने पति से अलग रह रही थीं और एक 3 साल के बेटे की मां थीं.

चाकू और दवाइयां बरामद

सम्बंधित ख़बरें

Arjun tendulkar
अर्जुन तेंदुलकर ने ईडन में गेंद से मचाया कोहराम, चंडीगढ़ की हालत कर दी टाइट 
चंडीगढ़ में क्या है सेक्टर 13 का इतिहास? (Photo: chandigarh.gov.in)
चंडीगढ़ में पहले क्यों नहीं था सेक्टर नंबर 13? कई साल बाद बनाया भी तो क्या हुआ... 
jail
रेप-मर्डर कर अर्धनग्न फेंका, 15 साल बाद नेहा को मिला न्याय... एक गलती से ऐसे फंसा मोनू 
DGP punjab on the encounter
मोहाली में चली गोलियां, लॉरेंस गैंग के 4 शूटरों का एनकाउंटर, दो को गोली लगी 
Standing together with brothers from today
चंडीगढ़ में SKM महापंचायत के बीच कड़ी सुरक्षा 

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चार महीनों से वो मोहाली फेज-11 में एक PG में रह रही थीं और चंडीगढ़ के चौपाल टीवी में ग्राहक सेवा (कस्टमर केयर) एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रही थीं. पुलिस जांच में सामने आया कि बीते एक सप्ताह से वो मेडिकल लीव पर थीं और एंग्जायटी के चलते पंचकूला के एक अस्पताल से दवाइयां ले रही थीं. शनिवार को उन्होंने ऑफिस जॉइन तो किया, लेकिन दोपहर 2 बजे यह कहते हुए चली गईं कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहीं. इसके बाद वो सीधे रोज़ गार्डन चली गईं.

Advertisement

हत्या के सबूत नहीं, हर एंगल से जांच जारी

मौके से लगभग चार इंच का किचन नाइफ मिला है. दीक्षा के बैग से एंटी-डिप्रेशन दवाइयां भी बरामद हुई हैं. घटना के समय महिला शौचालय की सफाईकर्मी अनुपस्थित थी, जिसके कारण कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला. पुलिस अब CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

फोन पर दिए बयान में SSP कंवरदीप कौर ने कहा कि फिलहाल किसी बाहरी हमले या साजिश के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस सभी संभावित व्यक्तिगत, परिस्थितिजन्य और मनोवैज्ञानिक एंगल से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि यह मामला हत्या है या आत्महत्या, यह पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement