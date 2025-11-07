अमृतसर: पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई 2.8 किलो ड्रग बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई आइस ड्रग (मेथ) की खेप पकड़ी है. इस कार्रवाई में पुलिस ने गुरसेवक और बलजीत नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से कुल 2 किलो 815 ग्राम आइस ड्रग बरामद की गई है. यह ड्रग खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत भेजी गई थी.

और पढ़ें

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नशा तस्करी पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. पुलिस टीम को तकनीकी जानकारी और खुफिया इनपुट के आधार पर इस गिरोह की गतिविधियों की जानकारी मिली थी. उसी सूचना के आधार पर दबिश दी गई और दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया. अब दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है, ताकि इस नेटवर्क के अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सके.

यह भी पढ़ें: अमृतसर से सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, एक बोगी जली

ड्रोन के जरिए नशे की सप्लाई पर पुलिस का बड़ा प्रहार

पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आ रही नशे की सप्लाई के तार काफी गहरे हैं. जांच की जा रही है कि यह खेप कहां भेजी जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि अमृतसर पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि नशा बेचने और सप्लाई करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----