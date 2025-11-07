scorecardresearch
 

Feedback

अमृतसर: पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई 2.8 किलो ड्रग बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई 2.8 किलो आइस ड्रग (मेथ) की बड़ी खेप पकड़ी है. पुलिस ने दो युवकों गुरसेवक और बलजीत को गिरफ्तार कर लिया है. यह ड्रग पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई थी. पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, दोनों से पूछताछ जारी है और ड्रग नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

Advertisement
X
जानकारी देते पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर.(Photo: Screengrab)
जानकारी देते पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर.(Photo: Screengrab)

अमृतसर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई आइस ड्रग (मेथ) की खेप पकड़ी है. इस कार्रवाई में पुलिस ने गुरसेवक और बलजीत नामक दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से कुल 2 किलो 815 ग्राम आइस ड्रग बरामद की गई है. यह ड्रग खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत भेजी गई थी.

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नशा तस्करी पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. पुलिस टीम को तकनीकी जानकारी और खुफिया इनपुट के आधार पर इस गिरोह की गतिविधियों की जानकारी मिली थी. उसी सूचना के आधार पर दबिश दी गई और दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया. अब दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है, ताकि इस नेटवर्क के अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सके.

यह भी पढ़ें: अमृतसर से सहरसा आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, एक बोगी जली

सम्बंधित ख़बरें

हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश 
मामले में थाना छावनी में एफआईआर दर्ज .(Photo: Screengrab)
पाकिस्तानी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 15 आधुनिक पिस्तौलें बरामद, 7 गिरफ्तार 
फूडीज़ के लिए बेस्ट हैं ये 5 शहर, जहां लज़ीज़ स्ट्रीट फूड मिलता है बेहद सस्ते दामों में 
पंजाब पुलिस ने जब्त किया ड्रोन और हेरोइन. (Photo: Representational )
भारत-पाक सीमा पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो ड्रोन और करोड़ों की हेरोइन जब्त 
bsf drone recovery
अमृतसर: 24 घंटे में तीन ड्रोन नष्ट, एक पैकेट हेरोइन जब्त... बॉर्डर पर BSF का कड़ा पहरा 

ड्रोन के जरिए नशे की सप्लाई पर पुलिस का बड़ा प्रहार

पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आ रही नशे की सप्लाई के तार काफी गहरे हैं. जांच की जा रही है कि यह खेप कहां भेजी जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि अमृतसर पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि नशा बेचने और सप्लाई करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement