Amritsar: पाकिस्तानी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 15 आधुनिक पिस्तौलें बरामद, 7 गिरफ्तार

अमृतसर पुलिस ने सरहद पार से संचालित एक बड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 15 आधुनिक पिस्तौलें और 30 बोर कारतूस बरामद किए हैं. यह गिरोह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए हथियारों की खेप को पंजाब के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई करता था.

जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में शमशेर सिंह उर्फ सिम्मा, अमनदीप सिंह उर्फ बॉबी, बलविंदर सिंह उर्फ काका, गुरदेव सिंह, करणप्रीत सिंह, हरमन सिंह और एक नाबालिग शामिल हैं. सभी अमृतसर के निवासी हैं. जांच में सामने आया है कि ये युवक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों के संपर्क में थे.

ड्रोन के जरिए हथियारों की डिलीवरी बॉर्डर से सटे गांवों में पहले से तय की गई जगहों पर की जाती थी. पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कार्रवाई इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह की अगुवाई में सी.आई.ए टीम ने की. सबसे पहले संघेड़े गांव से एक युवक को पकड़ा गया, जिसकी पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ. इसके बाद बाकी छह को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए.

पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि बलविंदर सिंह उर्फ काका, उसका पिता गुरदेव सिंह और बेटा करणप्रीत सिंह तीनों एक ही परिवार के सदस्य इस गिरोह में शामिल थे. गुरदेव से 7 पिस्तौल और करणप्रीत से कई हथियार बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच है. इनमें से एक नाबालिग को गिरोह ने सप्लाई चेन में शामिल किया था ताकि संदेह न हो और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके. इस मामले में थाना छावनी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब ड्रोन से गिराए गए पिछले खेपों और वित्तीय लेनदेन की कड़ी जांच कर रही है.

