बंगाल: जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से भड़की BJP, कहा- ये TMC के ताबूत की आखिरी कील होगी

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर है और बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं, टीएमसी का कहना है कि ये हमला बीजेपी का चुनावी स्टंट है.

दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी. वरना आज कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिस पर हमला न हुआ हो. इस गुंडाराज को खत्म करके प्रजातंत्र को यहां आगे बढ़ाना है. टीएमसी के कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैं यहां आया हूं,रास्ते में मुझे जो दृश्य देखने को मिला, वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है, आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचा हूं. ममता जी की सरकार यहां से जाने वाली है, और बंगाल में कमल खिलने वाला है.

बीजेपी नेताओं के ऊपर हुए हमले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'जेपी नड्डा जी की कार पर ममता दीदी ने हमला करवाया. यह कायराना हमला है. यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है. इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को वोट देकर देगी. यह हमला बंगाल में टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा.'

TMC goons attacked Kailash ji at Sirakal more, Diamond Harbour. Aimed bricks at him. Why Pishi and Bhaipo are so scared? Shameful act of cowardice! Clearly Pishi & her goons are fearful of people’s support for BJP in West Bengal. #BengalSupportsBJP pic.twitter.com/v9hblXevu9