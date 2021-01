तमिल कल्चर के विरोधियों पर बरसे राहुल गांधी, कृषि बिल पर केंद्र को घेरा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को तमिलनाडु का दौरा किया. पोंगल पर्व पर मदुरै में राहुल गांधी ने जलीकट्टू के आयोजन को देखा. इस दौरान वो तमिल संस्कृति के विरोधियों पर जमकर बरसे और किसानों के मसले पर मोदी सरकार को घेरा.

राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, "मैं यहां उन लोगों को संदेश देने आया हूं जो सोचते हैं कि वे तमिल लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं और तमिल कल्चर को खत्म कर देंगे." राहुल ने कहा कि तमिल कल्चर देश के भविष्य के लिए जरूरी है. आगे राहुल गांधी ने कहा, "मैं एक बहुत ही लोकप्रिय (जलीकट्टू) आयोजन देखने आया हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि तमिल संस्कृति, तमिल भाषा और तमिल इतिहास भारत के भविष्य के लिए जरूरी है और इनका सम्मान करने की जरूरत है."

LIVE: Shri @RahulGandhi addresses the media in Tamil Nadu #VanakkamRahulGandhi https://t.co/VkruAMoBRk

मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां मोदी सरकार पर निशाना साधा. राहुल बोले कि मोदी सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है. अपने चंद दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ऐसा कर रही है. राहुल ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं. जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है, उन्हें वापस ले जाना ही होगा.

Shri @RahulGandhi addresses the people at the Jallikattu event in Madurai.#VanakkamRahulGandhi pic.twitter.com/6mcoUKPNAh