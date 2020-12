सुजाता मंडल की शुभेंदु अधिकारी को चुनौती-किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार

पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं. भाजपा छोड़ टीएमसी में शामिल हुईं सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी को सीधे-सीधेे चुनौती दे डाली है. उन्होंने कहा कि शुभेंदु एक बड़े नेता हैं. मैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से किसी भी सीट पर लड़ने के लिए तैयार हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के दौरान उनकी जमानत जब्त होगी. अगर वो मेरी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि वह डर गए हैं.

बता दें कि हाल ही में भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी का हाथ थाम लिया है. जिसके बाद खान ने ऐलान कर दिया है कि वह पत्नी को तलाक देंगे. राजनीति के कारण उनके 10 साल के रिश्ते में दरार पड़ती नजर आ रही है.

Suvendu Adhikari is a big leader. I am ready to fight with him in any of the 294 seats in West Bengal and I am sure he will lose his security deposit in elections. If he doesn't accept this challenge, I will believe that he is scared: Sujata Mondal, TMC pic.twitter.com/9mR8RLs2QC