बेकाबू कोरोना पर राहुल गांधी बोले- मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण बिगड़ रहे हालात

देश में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं. इस खतरनाक वायरस से अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है.

राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण हालात बिगड़े हैं. भारत में कोरोना के कुल केस दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं. वीकेंड टैली में भारत में अमेरिका और ब्राजील की तुलना में अधिक मामले हैं. दुनिया में कोरोना के कुल मामलों में रविवार को भारत की हिस्‍सेदारी 40 फीसदी थी. राहुल ने अपने ट्वीट में सबसे सुरक्षित रहने की अपील भी की है.

Due to Modi Govt’s gross mismanagement of Covid:



1. India’s total cases world’s 2nd highest.



2. India’s weekend tally higher than US & Brazil put together.



3. On Sunday, India's share was 40% of total cases worldwide.



4. No flattening of curve.



Stay safe everyone.