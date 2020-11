प्रशांत किशोर का नीतीश पर निशाना, कहा- बीजेपी ने किया मनोनीत, थके हुए CM के लिए तैयार रहे बिहार

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सातवीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद उनपर निशाना साधा है. प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मनोनीत किया है. राज्य को कुछ सालों तक और ‘एक थके हुए और राजनीतिक रूप से महत्वहीन हो गए नेता’ के प्रभावहीन शासन के लिए तैयार रहना चाहिए.

भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर @NitishKumar जी को बधाई।



With a tired and politically belittled leader as CM, #Bihar should brace for few more years of lacklustre governance.