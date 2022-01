'प्रधानमंत्री और मंत्री रैलियां कर रहे हैं, प्रतिबंध सिर्फ हमारे लिए', पदयात्रा पर अड़ी कर्नाटक कांग्रेस

देशभर में बढ़ रहे कोरोना केसों के बावजूद कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी शिवकुमार पदयात्रा पर अड़े हैं. इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री रैलियां कर सकते हैं, तो क्या ये प्रतिबंध सिर्फ हमारे लिए हैं. हम पदयात्रा जारी रखेंगे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता सरकार ने क्या प्रतिबंध लगाए हैं.

दरअसल, कर्नाटक कांग्रेस ने मेकेदातू प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग को लेकर पदयात्रा बुलाई है. यह पदयात्रा मेकेदातू से 9 जनवरी को शुरू होगी. यह 10 दिन तक चलेगी. कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी शिवकुमार तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पदयात्रा निकालने पर अड़े हैं.

डी. शिवकुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी पदयात्रा जारी रहेगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने क्या प्रतिबंध लगाए हैं. उन्हें हमें गिरफ्तार करने दीजिए. पीएम और केंद्रीय मंत्री रैलियां कर रहे हैं. क्या हमारे लिए ही प्रतिबंध हैं. हम पदयात्रा पानी के लिए कर रहे हैं. यह कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं है. यह बीजेपी कर्फ्यू और लॉकडाउन है.

कांग्रेस का दावा है कि मेकेदातू प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बेंगलुरु को 100 साल तक पानी की समस्या नहीं होगी.

