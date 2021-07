कल से संसद का मॉनसून सत्र, पेश होंगे 23 अहम बिल, PM मोदी बोले- प्रोडक्टिव बातचीत की उम्मीद

संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. पीएम मोदी ने कहा कि बैठक के दौरान सांसदों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. इसलिए दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए. उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया है कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे.

पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का सुझाव महत्वपूर्ण होता है और बहस काफी मायने रखती है. इसलिए सार्थक और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि नियम के मुताबिक हमलोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं. पीएम मोदी ने बैठक के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मॉनसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया. हमलोग उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में प्रोडक्टिव बातचीत होगी. जिस तरह आज की बैठक में चर्चा होगी.

Took part in the All-Party meeting before the start of Parliament’s Monsoon Session. We look forward to a productive session where all issues can be debated as well as discussed in a constructive manner. pic.twitter.com/0y7mECc684