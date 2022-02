'ओवैसी राष्ट्रवादी भले ही न हों, मगर देशभक्त हैं,' AIMIM सांसद पर फायरिंग के बाद बोले BJP MP

Aimim सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग की घटना की सभी ने कड़ी निंदा की है. सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि केवल तर्कहीन कट्टरपंथी ही सांसद ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे. स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि ओवैसी राष्ट्रवादी न होते हुए भी देशभक्त हैं.

'भले ही राष्ट्रवादी न हों मगर देशभक्त हैं ओवैसी'

अपने बयानों और तर्कों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि तर्क परंपरा में विश्वास न करने वाले कट्टरपंथी ही केवल सांसद ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे. ओवैसी भले ही राष्ट्रवादी न हों मगर वे देशभक्त हैं. अंतर केवल यह है कि ओवैसी हमारे देश की रक्षा करेंगे लेकिन वह ये नहीं मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों का डीएनए एक ही है. हमें उनके मुखर तर्कों का सामना करना चाहिए न कि लोगों को बर्बरता पर उतर आना चाहिए."

Only irrational fanatics would want to assassinate Owaisi MP. Owaisi is a patriot even if he is not a nationalist. The difference is that Owaisi will defend our country but he does accept Hindu Muslim DNA is the same. We must meet his articulate arguments and not by barbarism