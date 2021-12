लखीमपुर हिंसा पर तीखी हुई जुबानी जंग, सुनिए पक्ष और विपक्ष ने अब तक क्या कहा

लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्ष का आक्रामक रुख अब न सिर्फ संसद के कामकाज पर असर डाल रहा है, बल्कि सड़कों तक उतर आया है. इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष संसद के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है. मामले पर पहले से ही बवाल हो रहा था और रही सही कसर अजय मिश्र के उस वीडियो ने पूरी कर दी, जिसमें वो पत्रकार से हाथापाई करने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद अजय मिश्र टेनी को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन अजय मिश्र पर कार्रवाई करने के मूड में सरकार दिख नहीं रही है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि बेटे की करतूतों की सजा पिता को नहीं दी जा सकती. यानी लखीमपुर मामले को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आमने-सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बयानबाजियों का दौर जारी है.

'जब तक ये जेल नहीं जाते तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं'- राहुल

बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया. राहुल गांधी का कहना है कि हम इसपर संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते. तरह-तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं. सरकार संसद में लखीमपुर खीरी मामले पर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती, जिससे वह एक्सपोज़ हो जाए.

राहुल गांधी ने कहा कि यह एक साजिश है. हर कोई जानता है कि इसमें कौन शामिल है, किसका बेटा शामिल है. हर किसी को पता है कि जब किसानों की हत्या हुई, तो वहां कौन मौजूद था. हमें अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री अपराधी मंत्री को अच्छी तरह जानते हैं, वह उनके मंत्रिमंडल में हैं. लेकिन इसपर कुछ नहीं कर रहे. एक तरफ तो प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं, दूसरी तरफ़ मुआवज़ा नहीं देते और जो हत्यारा है उसे कैबिनेट में रखा हुआ है.

We want the MoS Home to resign, we want a discussion in the Parliament, but the Prime Minister refuses and they are making all sorts of excuses because they don't want to accept the truth.: Shri @RahulGandhi