पेगासस जासूसी विवाद पर संसद में हंगामा, संसदीय कार्यमंत्री बोले- सरकार से कोई लिंक नहीं

मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई है. विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद के मुद्दे को ऐसा उछाला कि महज 6 मिनट के अंदर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. आज इस मुद्दे पर केंद्रीय संचार मंत्री राज्यसभा में बयान देने वाले हैं.

उनके बयान से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार और पेगासस मुद्दे के बीच कोई संबंध नहीं है. फिर भी यदि विपक्ष के नेता उचित प्रक्रिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो इसे उठाने दें.

उन्होंने कहा कि PM ने विपक्ष की धारणा पर चिंता व्यक्त की, लोगों का मुद्दा उठाने की बजाए कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और PM उनका अधिकार है. हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं लेकिन कांग्रेस बहुत गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है.

No iota of link between Govt and Pegasus issue. Still, if they (Opposition) want to raise the issue through proper procedure, let them raise it. IT Minister has already issued a statement on the issue: Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi pic.twitter.com/gtYnivdFTv