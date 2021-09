कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री पर मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, BJP ने पूछा- क्या कांग्रेस टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ है?

Kanhaiya Kumar Congress Joining: लंबे वक्त से चली आ रही अटकलों के बीच मंगलवार को आखिरकार लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो ही रहे हैं. कन्हैया कुमार के साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थामेंगे. लेकिन इन दो नेताओं की एंट्री से पहले ही कांग्रेस में इसको लेकर दंगल शुरू हो गया है, एक तरफ मनीष तिवारी ने सवाल खड़े किए हैं तो वहीं भाजपा भी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है.



कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी मंगलवार दोपहर को नई दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, वह पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामेंगे. एक तरफ जहां हाल ही के दिनों में कांग्रेस से कुछ युवा नेताओं की एग्जिट हुई है, ऐसे में ये दो बड़े चेहरे एंट्री ले रहे हैं.

कन्हैया कुमार के पार्टी में स्वागत के लिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं. कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी का कांग्रेस में स्वागत किया गया है.

मनीष तिवारी ने खड़े कर दिए सवाल



कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कन्हैया कुमार की एंट्री पर सवाल खड़े किए हैं. मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं. ऐसे में 1973 में छपी ‘कम्युनिस्ट इन कांग्रेस’ पढ़ी जानी चाहिए, चीज़ें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं.

