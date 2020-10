हाथरस कांड: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, केजरीवाल बोले- दोषियों को जल्द फांसी हो

हाथरस गैंगरेप केस को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है. कई राजनीतिक दलों के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा भी उसमें शिरकत करने पहुंचे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं. सीएम केजरीवाल ने कहा कि दोषियों को जल्द फांसी हो. इस केस में राजनीति नहीं होनी चाहिए.

सीएम केजरावील ने कहा कि ऐसी घटना यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई या दिल्ली कहीं भी नहीं होनी चाहिए. देश में कहीं भी रेप की घटना नही होनी चाहिए. जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज, जिग्नेश मेवाणी और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी पहुंचे.

