गोवा के पूर्व सीएम लुईजेन्हो फेलेरो को राज्यसभा भेजेगी तृणमूल कांग्रेस!

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने का ऐलान किया था. गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता लुइजेन्हो फेलेरो ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थाम लिया था. अब खबर है कि टीएमसी लुईजेन्हो फेलेरो को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है.

टीएमसी के एक शीर्ष सूत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी लुईजेन्हो फेलेरो को राज्यसभा भेजेगी. टीएमसी के शीर्ष सूत्र ने साथ ही ये भी कहा कि लुइजेन्हो फेलेरो को पार्टी विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतारेगी. टीएमसी सूत्रों की मानें तो लुईजेन्हो फेलेरो को राज्यसभा भी भेजा जाएगा और वे विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के उम्मीदवार होंगे.

दूसरी तरफ, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को गोवा का प्रभारी मनोनित किया है. गौरतलब है कि गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके लुईजेन्हो फेलेरो की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी. लुईजेन्हो फेलेरो ने सितंबर महीने में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. गोवा के कांग्रेसी दिग्गज लुईजेन्हो फेलेरो ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी.

Our Hon’ble Chairperson @MamataOfficial is pleased to appoint Smt. @MahuaMoitra as the State in-charge of the @AITC4Goa unit, with immediate effect. pic.twitter.com/9Y4RBbe1P2