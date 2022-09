'स्वतंत्र मीडिया और सरकार विरोधी आवाजों को खत्म करने की कोशिश', थिंक-टैंकों पर IT रेड से कांग्रेस हमलावर

कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली के कुछ थिंक-टैंकों के दफ्तरों पर छापेमारी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और आरोप लगाया कि यह सभी स्वतंत्र मीडिया और आवाजों को खत्म करने के लिए एक जानबूझकर उठाया गया कदम है.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने बुधवार को अलग-अलग राज्यों में कथित टैक्स चोरी, एफसीआरए उल्लंघन और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अवैध धन से संबंधित अलग-अलग मामलों में छापे और सर्वेक्षण किए. ऑपरेशन ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), वैश्विक एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया और बेंगलुरु स्थित इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन को भी निशाना बनाया, उनके परिसरों पर छापेमारी की.

It’s absolutely atrocious that research & advocacy organisations, and independent charitable trusts like CPR, Oxfam and IPSMF have been raided at the behest of Mr. Modi & Mr.Shah. It’s a deliberate move to exterminate all independent media and voices! pic.twitter.com/ZLmB7tHx7l