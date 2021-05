देशभर में 824 CHC पर होगी कोविड-19 हेल्प डेस्क की शुरुआत, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से किसान मोर्चा के कार्यक्रम One District One Health Community Centre Help Desk का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही देश भर के 824 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की आज से शुरुआत हो जाएगी.

ये हेल्प डेस्क देश के अधिकांश जनपद के कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर में लगाये जायेंगे. जिससे वहां के स्थानीय लोगो को स्वास्थ्य संबंधित सेवाओ की जानकारी आसानी से मिल सके. इस हेल्प डेस्क पर देश में 24 घंटे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रंहेंगे, और लोगो को उचित जानकारी और सेवा मुहैया कराएंगे.

इससे पहले जेपी नड्डा ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों का हाल जाना और कोरोना संकटकाल के चलते प्रदेश में सभी परिस्थितियों का फीडबैक लिया.

सोनिया गांधी की चिट्ठी पर भड़के जेपी नड्डा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया की चार पन्नों की चिट्ठी में कोरोना को लेकर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2020 से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं, वे लगातार मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हैं और कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा भी की है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कोविड से लड़ाई के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले साल जब देश के वैज्ञानिक वैक्सीन विकसित करने का प्रयास कर रहे थे, तब आपकी पार्टी के नेता, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनका मजाक बना रहे थे, आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट बढ़ाई जबकि देश में वैक्सीन के प्रति कभी ऐसा नहीं हुआ.