राज्यसभा उपचुनाव: BJP ने असम से सर्बानंद सोनोवाल को दिया टिकट, MP से मुरुगन को बनाया प्रत्याशी

राज्यसभा उप चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को असम से उम्मीदवार बनाया है. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन को पार्टी ने मध्य प्रदेश से मैदान में उतारा है.

बीजेपी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी असम एवं मध्य प्रदेश के राज्यसभा उप-चुनाव के लिए असम से सर्बानंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश से डॉ. एल मुरुगन के नाम पर अपनी स्वीकृति दी है.

बता दें कि राज्यसभा की सात सीटों पर चुनाव होने हैं. इन सात सीटों में से छह के लिए उपचुनाव होगा, जबकि पुडुचेरी की एक सीट के लिए चुनाव होगा. पांच सीटें विभिन्न सांसदों के इस्तीफों के चलते और एक सीट कांग्रेस के राजीव सातव के निधन की वजह से रिक्त हुई है. जिन छह सीटों के लिए उप चुनाव होने हैं उनमें तमिलनाडु की दो और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की एक-एक सीट शामिल है.

