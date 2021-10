ममता बोलीं- ईंधन के दाम बढ़े, भाजपा का जवाब- मई 2020 से बंगाल ने पेट्रोल पर 5.92 रु बढ़ाए

पेट्रोल-डीजलों की बढ़ती कीमतों को लेकर शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा आमने सामने आ गए. दरअसल, ममता ने महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा. इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि ममता सरकार ने ही मई 2020 के बाद से अब तक पेट्रोल पर 5.92 रु टैक्स लगाया.

भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, मई 2020 से केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया. बल्कि पेट्रोल पर 8 पैसे / लीटर और डीजल पर 3 पैसे उत्पाद शुल्क कम कर दिया. इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल में टैक्स पर 5.92 रुपये/लीटर और डीजल पर 3.86 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की.

Since May 2020, GoI hasn’t introduced any additional taxes to cover increase in input cost and has infact reduced excise duty by 8paise/litre on petrol and 3 on diesel. During the same period WB has increased its levies and taxes on petrol by 5.92rupees/litre and 3.86 on diesel. https://t.co/sQE94dEr9C