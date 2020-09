बंगाल: दुर्गा पूजा पर क्या है अफवाह? जिस पर ममता बनर्जी कह रही हैं साबित करो

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में एक राजनीतिक पार्टी अफवाह फैला रही है कि दुर्गा पूजा को अनुमति नहीं दी गई है. ममता इस अफवाह पर बेहद खफा दिखीं. उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि कोई भी ये साबित करे कि दुर्गा पूजा बंद कर दी गई है तो वह पब्लिक के सामने कान पकड़कर 100 बार उठक-बैठक करेंगी.

अगर वे साबित करने में असफल रहते हैं तो फिर उन्हें कान पकड़कर उठक-बैठक करना चाहिए. ममता बनर्जी मंगलवार को पुलिस दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं.

सुबह से ही अफवाह सुन रही हूं

उन्होंने कहा, " सुबह से ही मैं ये अफवाह सुन रही हूं कि इस साल राज्य सरकार द्वारा दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसे साबित करें, नहीं अपना कान पकड़ कर उठक बैठक करो, यदि तुम अपना दावा साबित कर सकते हो कि सचमुच में सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो मैं अपने कान पकड़ कर 100 बार जनता के सामने उठक बैठक करुंगी, मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं."

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि एक राजनीतिक दल दुर्गा पूजा के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहा है. हमने अब तक दुर्गा पूजा के बारे में कोई मीटिंग नहीं की है, हम एक महामारी के बीच में है. ममता बनर्जी ने कहा सरकार दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ अब मीटिंग करने ही वाली है. तब इस पर तय किया जाएगा.

দুর্গা পুজো হবেনা, govt বন্ধ করে দিয়েছে? Either প্রমাণ করো, না হলে কান ধরে ওট বস করো! যদি সরকার এই নির্দেশ জারি করে থাকে, আমি কান ধরে 100 বার জনগণের সামনে ওট বস করবো: #Bengal CM @MamataOfficial lashes out at those spreading rumour about state not allowing #DurgaPuja this year! pic.twitter.com/PEaXMkp0Rs