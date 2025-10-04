scorecardresearch
 

'अगर किसी ने गलत किया तो उसे सजा मिले...', सिंगर जुबिन गर्ग की पत्नी ने की न्याय की मांग

असम के दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने कहा कि अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि जुबिन को न्याय मिल सके. उन्होंने सरकार और न्यायिक प्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा कि जुबिन का मामला विशेष है और न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए.

जुबिन गर्ग की पत्नी ने न्याय की मांग की है. (File Photo: ITG)
असम के दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के निधन के बाद उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की है और वह दोषी साबित होता है तो उसे अंतिम और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. गरिमा ने कहा, 'ज़ुबिन गर्ग को न्याय मिलना ही चाहिए.'

गरिमा सैकिया गर्ग ने आगे कहा कि सरकार और न्यायिक प्रणाली जो भी कदम उठा रही है, वह सही दिशा में है. उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ एक आम व्यक्ति का मामला नहीं है, यह जुबिन का मामला है. मुझे कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि वे सही फैसला लेंगे. न्याय दिलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, वे उठाए जाएंगे.'

उन्होंने दोहराया कि अगर किसी व्यक्ति ने सचमुच कुछ गलत किया है और जांच में वह दोषी पाया जाता है, तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ज़ुबिन गर्ग को न्याय मिल सके. इस बयान के बाद ज़ुबिन गर्ग के प्रशंसकों और पूरे असम में एक बार फिर न्याय की मांग तेज हो गई है.

