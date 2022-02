पश्चिम बंगाल: राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा का सत्र स्थगित किया, अगले हफ्ते से शुरू होना है बजट सेशन

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) और सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata) के बीच तकरार खुलेआम देखने को मिलती है. इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को एक आदेश जारी किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है. ये जानकारी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है.

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 174 के तहत 12 फरवरी 2022 से राज्य विधानसभा सत्र (संसद या अन्य विधान सभा के सत्र को भंग किए बिना) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब राज्य का विधानसभा सत्र बिना राज्यपाल के अभिभाषण के नहीं बुलाया जा सकता है. वहीं, अगले सप्ताह से बजट सत्र शुरू होना है.

In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 174 of the Constitution, I, Jagdeep Dhankhar, Governor of the State of West Bengal, hereby prorogue the West Bengal Legislative Assembly with effect from 12 February, 2022. pic.twitter.com/dtdHMivIup