इन राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड के साथ-साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है. न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. वहीं, इन सबके बीच दक्षिण के कुछ राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश देखी जा सकती है.

मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने का अंदेशा है. इसके प्रभाव में 5 दिसंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है. इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और केंद्रित होने की संभावना है. अगले 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक दबाव बन जाएगा. इसके बाद, इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 8 दिसंबर को तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के पास पहुंचने की संभावना है.

A cyclonic circulation is likely to emerge into south Andaman Sea around 04th December, 2022. Under its influence, a Low Pressure Area is likely to form over Southeast Bay of Bengal & adjoining south Andaman Sea around 05th December.