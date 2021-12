Weather Today: पहाड़ों से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम, दिल्ली में घने कोहरे के साथ हवा भी 'बहुत खराब'

IMD, Weather Updates Today: उत्तरी पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में जारी सर्दी के सितम के साथ देश भर के मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं (Cold Wave) चल रही हैं. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान (Temperature) में गिरावट आ रही है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बीते कई दिनों से न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे जबकि अधिकतम तापमान 21-22 डिग्री बना हुआ है. साथ ही सुबह के समय अधिकतर इलाकों में कोहरे के कारण धुंध से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, राष्ट्र्रीय राजधानी में प्रदूषण की मार भी जारी है. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्लालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है. SAFAR के मुताबिक, आज (बुधवार) यानी 22 दिसंबर की सुबह औसतन AQI 385 दर्ज किया गया है. मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि दिल्ली में 26 दिसंबर यानी रविवार तक सुबह और रात के समय कोहरा छाया रहेगा.

Delhi's overall air quality is in the 'very poor' category with Air Quality Index at 385, as per SAFAR. pic.twitter.com/k1GPMlrBcD