Weather Forecast Updates: बारिश और बिजली गिरने से बंगाल में 26 की मौत, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, देखें मौसम अपडेट

देशभर में बदल रहे मौसम और मॉनसून के आगमन की वजह से पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराषट्र और झारखंड में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के राज्यों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. सोमवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों और मराठवाड़ा में कई जगह भारी बारिश हुई. जिसके बाद आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया.

and isolated heavy to very heavy Rainfall over Konkan & Goa, Madhya Maharashtra, south Gujarat Region, Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Telangana, Coastal & South Interior Karnataka and Kerala & Mahe from 11th -13th June. pic.twitter.com/NUQlzuJp7Y