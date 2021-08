Cancelled Train List: किसान आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट डायवर्ट, यहां देखें लिस्ट

Trains Cancelled and Rescheduled Due to Kisan Agitation: किसान आंदोलन के चलते सड़क से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित हुआ है. राज्यों को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद कर दी गई हैं. वहीं, बड़ी संख्या में ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा है. बीते शनिवार को रेलवे ने 40 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया था. इसके बाद से लगातार ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है. यही कारण है कि रोज नई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है.

गन्ने की कीमतें बढ़ाने और बकाया भगुतान से संबंधित मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने जालंधर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया है, साथ ही लुधियाना-अमृतसर और लुधियाना-जम्मू रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को भी अवरुद्ध कर दिया.

किसान आंदोलन के कारण उत्तर रेलवे में जालंधर सिटी और चिहेरू के बीच चलने वाले ट्रेन नंबर 09241 इंदौर-उधमपुर स्पेशल ट्रेन 23 अगस्त को और ट्रेन नंबर 09242 उधमपुर-इंदौर 25 अगस्त को रद्द रहेगी.

Train no 09241 Indore - Udhampur Spl of 23/08 and Train no 09242 Udampur - Indore Spl of 25/08 has been cancelled due to Kisan agitation between Jalandhar City and Chiheru in Northern Railway.