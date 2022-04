J&K: आतंकियों ने सतीश सिंह की गोली मारकर की हत्या, कश्मीर छोड़ने के धमकी भरे पोस्टर चिपकाए

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काकरान इलाके में आतंकवादियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी. आतंकियों ने बुधवार शाम उसे गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसकी रात में इलाज के दौरान मौत हो गई. व्यक्ति की पहचान सतीश सिंह राजपूत के तौर पर हुई है, जो काकरान कुलगाम का नवासी है. एक अधिकारी के मुताबिक, संदिग्ध उग्रवादियों ने काकरान में एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. उन्होंने कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.

आतंकी संगठन ने ली हत्या की जिम्मेदारी

पुलिस के मुताबिक पेशे से ड्राइवर सतीश सिंह की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है.

कुलगाम में सामने आया धमकी भरा पोस्टर

बुधवार को कुलगाम जिले में ऐसे पोस्टर लगे हुए देखे गए थे, जिसमें अज्ञात आतंकवादी संगठन ने गैर स्थानीय लोगों को घाटी छोड़ने की चेतावनी दी है. ये चेतावनी कश्मीरी पंडितों को दी गई है कि वह घाटी छोड़कर चले जाएं.

उमर अब्दुल्ला ने की हमले की निंदा

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सतीश सिंह की मौत पर दुख जताते हुए हमले की निंदा की. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता.

I unequivocally condemn the attack on Satish Kumar Singh in which he lost his life. There can never be a justification for attacks like these. May his soul rest in peace & may his family find strength during this difficult time.