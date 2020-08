NEET-JEE विवाद: सुब्रमण्यम स्वामी बोले- कोर्ट क्यों जा रहे मुख्यमंत्री, उनके पास ताकत नहीं क्या

कोरोना काल में NEET-JEE की परीक्षा कराने को लेकर सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है. विपक्ष तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है. विपक्षी दल जिनमें 10 से 11 राज्यों के सीएम शामिल हैं, उनका मानना है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए अभी ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए. गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कोर्ट जाने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साधा है.

उन्होंने ट्वीट किया कि जब 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नीट और जेईई परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है. क्या मुख्यमंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं. उधर, सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के अटॉर्नी जनरल अतुल नंदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं. आने वाले एक या दो दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है.

With 11 CMs opposing NEET and JEE exams what is the need to go to court? Do CMs have no power?