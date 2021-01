पुणे: सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग से 5 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख

पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग से पांच लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग की वजह से जानमाल के नुकसान से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना मृतकों के परिजनों के प्रति है. मैं प्रार्थना करता हूं कि हादसे में जो लोग घायल हुए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं.

बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में गुरुवार शाम को आग लग गई. इस हादसे में सीरम इंस्टीट्यूट के पांच कर्मचारियों की मौत हो गई. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशिल्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है. आग नए प्लांट में लगी, जहां पर अभी वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हुआ है. वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं.

हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड वैक्सीन की यूनिट में आग नहीं लगी थी. उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बात की है. आग लगभग नियंत्रण में है. 6 लोगों को बचाया गया है. सीएम ठाकरे ने कहा कि इमारत में बीसीजी वैक्सीन बनती थी और इसका कोविशील्ड वैक्सीन से लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच होगी.

