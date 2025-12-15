scorecardresearch
 
1 वोट से जीती बहू, बनी सरपंच... पंचायत चुनाव में मतदान करने अमेरिका से आए ससुर

Gram Panchayat Elections: महिला की जीत का श्रेय उनके ससुर को दिया जा रहा है, जो खास तौर पर अमेरिका से अपने पैतृक गांव वोट डालने आए थे.

श्रीवेधा को कुल 189 वोट मिले.(Photo:ITG)
तेलंगाना के निर्मल जिले में एक रोचक मामला सामने आया है. यहां एक गांव में सरपंच पद की उम्मीदवार ने सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत हासिल की, जिससे चुनावों में हर एक वोट का महत्व पता चलता है.

जिले की लोकेश्वरम मंडल स्थित ग्राम पंचायत बागापुर की यहां बात हो रही है. मुत्याला श्रीवेधा इस गांव की सरपंच बनी हैं. ​​पंचायत चुनाव का नतीजा तब चर्चा में आया जब पता चला कि उनके ससुर मुत्याला इंद्रकरण रेड्डी खास तौर पर उनके पक्ष में वोट डालने के लिए अमेरिका से अपने पैतृक गांव आए थे.

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, 426 रजिस्टर्ड वोटरों में से 378 ने वोट डाले. श्रीवेधा को 189 वोट मिले, जबकि उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी हर्षस्वाथी को 188 वोट मिले. एक वोट अमान्य घोषित किया गया.

इस घटना ने वोटर की भागीदारी के महत्व पर चर्चा शुरू कर दी है, खासकर स्थानीय निकाय चुनावों में, जहां एक भी वोट नतीजे तय कर सकता है.

