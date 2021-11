समीर वानखेड़े की पत्नी को मिली 'दाऊद'-नवाब मलिक की फोटो? जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) एनसीबी (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर लगातार आरोप लगा रहे हैं. इस बीच उन्होंने वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े को लेकर एक ट्वीट कर दिया, जिसपर अब क्रांति ने पलटवार किया है. क्रांति वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

दरअसल, NCP नेता ने समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े (Kranti Redkar Wankhede) को लेकर एक चैट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया. जिसमें एक शख्स ने लिखा था- 'मैडम क्रांति, मेरे पास दाऊद और नवाब के कनेक्शन के पुख्ता सबूत हैं, प्लीज डीएम करें." इसके जवाब में क्रांति ने लिखा- "आपके पैसे किस तरह के सबूत हैं."

शख्स ने फिर लिखा- "मेरे पास नवाब मलिक और दाऊद की फोटो है." जिसपर क्रांति ने रिप्लाई किया- "प्लीज सेंड, इसके लिए आपको इनाम मिलेगा." हालांकि, नवाब मलिक द्वारा शेयर किए गए इस इस चैट को क्रांति रेडकर ने फर्जी बताया है.

वानखेड़े की पत्नी का नवाब मलिक पर पलटवार

नवाब मलिक के इस ट्वीट के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने पलटवार किया. उन्होंने मलिक के ट्वीट के जवाब में लिखा- "ये चैट गलत तरीके से बनाई गई है और पूरी तरह से फर्जी है. मेरी किसी से भी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है. एक बार फिर बिना वेरिफाई किए पोस्ट किया गया. मुंबई साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करा रही हूं. समर्थकों चिंता न करें, यह हमारी संस्कृति या हमारी भाषा नहीं है."

These chats are falsely created and utterly FAKE. I have had no such conversations with anyone EVER. Once again the posts made without verifying. Lodging a complaint MUMBAI CYBER CRIME CELL. Don’t worry supporters this is not our culture or our language too. pic.twitter.com/LL4SS3iaG9