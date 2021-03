कोयंबटूर: महाशिवरात्रि पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव का महाजागरण!

पूरे देश में शिव भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि मनाई जा रही है. वहीं सद्गुरु जग्गी वासुदेव के अनुयाइयों द्वारा भी पूरी रात जागकर महाशिवरात्रि मनाई जाती है. जग्गी वासुदेव का कहना है कि हिन्दू ग्रंथों और मान्यताओं ने इस रात न सोने के लिए कहा है. इसी परंपरा का पालन करते हुए जग्गू वासुदेव के कोयंबटूर स्थित आश्रम में महाशिवरात्रि की रात को लेकर भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है.

पूरी रात जग्गी वासुदेव के हजारों अनुयाई जागकर और शिव का स्मरण करते हुए बिताएंगे. जग्गू वासुदेव ने इस मौके पर कहा ''इस रात को केवल जागरण की रात मत रहने दीजिए. ये रात आपको जागृत करने वाली रात होनी चाहिए.''

इस साल ये कार्यक्रम इसलिए अलग है क्योंकि देश में कोरोना प्रोटोकॉल लागू हैं. हजारों लोगों द्वारा इस भव्य कार्यक्रम में कोविड-प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है.

इससे पहले ईशा योग केंद्र स्थित नंदी के सामने 'लिंग भैरवी यात्रा' संपन्न हुई. जिसका समापन एक महाआरती के साथ हुआ. आप महाशिवरात्रि के मौके पर किए जा रहे इस भव्य आयोजन को यहां भी लाइव देख सकते हैं:

#Mahashivratri – the Night of Shiva. An Immense & Intense celestial phenomenon unsparing in its benevolence. A night that offers you the possibility of connecting to the very Source of Creation. May you soak in the Grace of #Adiyogi. –Sg

