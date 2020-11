IMA पोंजी घोटाला मामलाः कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग गिरफ्तार

आई-मॉनेटरी एडवायजरी (IMA) पोंजी घोटाला मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग को गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

रोशन बेग की ये गिरफ्तारी करोड़ों रुपये के IMA पोंजी घोटाला मामले में हुई है. सूत्रों के मुताबिक, रविवार सुबह सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिये कहा गया था और इसके बाद ठोस सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. रोशन बेग कांग्रेस विधायक थे, जिन्हें अयोग्य करार दिया गया था.

Karnataka: Former Congress Minister & ex-MLA Roshan Baig (File Pic) questioned by Central Bureau of Investigation (CBI) in IMA scam case in #Bengaluru pic.twitter.com/nxFxGhIMog