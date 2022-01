रक्षामंत्री Rajnath Singh भी Corona की चपेट में आए, होम क्वारंटाइन हुए

Rajnath Singh tests positive for covid 19: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं. जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वह होम क्वारंटाइन में हैं. 70 वर्षीय वरिष्ठ बीजेपी नेता ने सोमवार को ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी. राजनाथ सिंह कोरोना वायरस के हल्के लक्षण महसूस कर रहे हैं.

रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, हल्के लक्षणों के साथ मैं आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. फिलहाल होम क्वारंटाइन में हूं. हाल ही में मेरे संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं.

I have tested positive for Corona today with mild symptoms. I am under home quarantine. I request everyone who have recently come in my contact to isolate themselves and get tested.